Kış: Hedef Enflasyon Yükseldi, Maaşlar Eriyor!

14.05.2026 14:03
CHP'li Kış, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin artmasını eleştirerek ek zam talep etti.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefini yükseltmesinin ardından hedef enflasyona göre yapılan zamları hatırlattı. Yurttaşların mevcut enflasyona göre yaşadığını belirten Kış, "Eriyen maaşları telafi edecek misiniz? Emekliye, memura, işçiye ek zam verecek misiniz?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni enflasyon tahminlerine tepki gösterdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı sunumda hedeflerin revize edileceğini söylediğini hatırlatan Kış, "Bugün açıklanan tablo sadece bir enflasyon raporu değil, iktidarın ekonomi programının çöktüğünün resmi ilanıdır" dedi.

Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkardığını, yıl sonu tahminini ise yüzde 26 olarak açıkladığını belirten Kış, "Peki ne değişti? Market mi ucuzladı, vatandaşın maaşı mı arttı, kiralar mı düştü? Tabii ki hayır. Ama milyonlarca emekliye, memura, işçiye düşük zam verirken hep bu düşük enflasyon hedeflerini gerekçe gösterdiler" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ KIŞ'TAN EK ZAM SORUSU

Zam oranlarının belirlendiği hedef enflasyonun iktidar tarafından yükseldiği ancak maaşların aynı kaldığını söyleyen Kış, "Eriyen maaşları telafi edecek misiniz? Emekliye, memura, işçiye ek zam verecek misiniz? Çünkü vatandaş hedef enflasyonu değil, gerçek hayatı yaşıyor. Marketteki etiketi görüyor, pazardaki yangını yaşıyor, ödeyemediği kirayı, faturayı yaşıyor" dedi.

İktidarın enflasyonun düşeceğine inanmadığını, 2027 enflasyon hedefinin de yüzde 9'dan yüzde 15'e çıkartıldığını belirten Kış, vatandaşın gerçek gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, "Market ucuzlamadı, kiralar düşmedi, maaşlar artmadı. Vatandaş hedef enflasyonu değil; pazardaki yangını, boşalan pazar filesini, ödeyemediği kirayı yaşıyor. Saraydan bakınca belki her şey toz pembe görünüyor olabilir. Ama vatandaş hayat pahalılığını, eriyen maaşını, yetiştiremediği faturalarını iliklerine kadar hissediyor. Türkiye'de artık enflasyon düşmüyor; sadece hedefler yükseltiliyor. Değişmeyen tek şey ise vatandaşın her geçen gün biraz daha yoksullaşması oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
