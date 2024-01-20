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Kış Ortasında Yazı Yaşayan Aksaraylılar Tedirgin - Son Dakika
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Kış Ortasında Yazı Yaşayan Aksaraylılar Tedirgin

Ocak ayında hava sıcaklıklarının 15 dereceye kadar yükselmesiyle dışarı çıkan Aksaraylılar, yağışların gecikmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşıyor. Vatandaşlar, normal dışı sıcak havanın keyfini çıkarırken, yağışların azalmasından dolayı kuraklığa karşı tedirgin olduklarını belirtiyor.

Kış Ortasında Yazı Yaşayan Aksaraylılar Tedirgin
20.01.2024 - 20:31,
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Kış ortasında yazı yaşayan Aksaraylılar tedirgin

AKSARAY - Ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklıklarının 15 dereceye kadar yükselmesiyle dışarı çıkan Aksaraylılar, geçen yıllara göre yağışların gecikmesinden dolayı kuraklık tedirginliği yaşıyor.

Aksaray'da ocak ayına rağmen sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar dışarıya çıktı. Mevsim normalleri dışında hava sıcaklığının 15 dereceye kadar ulaştığı Aksaray'da vatandaşlar özellikle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami Meydanı'nda vakit geçirdi. Sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar alışveriş için çarşıya çıkarken, aileler çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Hava sıcaklarının keyfinin yanı sıra vatandaşlar bahar havası gibi sıcaklıkta mont giydiklerini belirterek, yağışların azaldığını anlattı. Yağışların azalmasından dolayı kuraklığa karşı tedirgin olduklarını belirten Aksaraylılar, dört gözle yağmur ve kar yağışı beklediklerini dile getirdi.

Hava sıcaklıklarının normal dışı olduğunu belirten Mustafa Ceylan (62), "Bu sene kurak geçecek gibi, artık karı özledik. Kar gelse iyi olur. Bir sıcak, bir soğuk montu çıkar giy hasta olduk. Millet hep hasta, kurban olduğum Allah inşallah iyi bir kar verir. Güneşin altında mont giyiyoruz, yanıyoruz, çıkarıyoruz üşüyoruz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Sanki ilkbahar gelmiş gibi sabahtan bu yana hava günlük güneşlik" dedi.

Havaların sıcak olmasının kuraklığa davetiye çıkardığını belirten Doğan İpek (56), "Tam zemheri ayındayız, iyi görmüyorum. Gerçi dünyada da böyle olmuş. Millet deniz suyunu içiyor. İspanya'da deniz suyu içiliyor ama böyle olmaz. Kurban olduğum Allah inşallah verir. Yani bu memleket 4 mevsim yaşayan bir memleketti şimdi 1 mevsim yaşıyor. Karı çok özledik. Kartopu oynardık özledik" diye konuştu.

Sıcak havanın tedirgin ettiğini belirten Bayram Albayrak ise "Bu kışın ortasında bu havayı hiç iyi bulmuyoruz. Kuraklığın belirtisi gibi görünüyor" dedi.

Kaynak: İHA
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