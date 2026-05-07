Kış'tan Varlık Barışı Eleştirisi

07.05.2026 11:22
CHP'li Kış, varlık barışını kayıt dışılığı ödüllendiren bir af paketi olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen "varlık barışı" düzenlemesini eleştirdi. AK Parti iktidarlarının bugüne kadar 8 kez varlık barışı düzenlemesi çıkardığını hatırlatan Kış, "Şimdi 9'uncusu geliyor. Demek ki hala barışamadıkları varlıklar var" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün kabul edilen "varlık barışı" ile ilgili kanun teklifne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Teklifin 10'uncu maddesiyle yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin düşük oranlı vergiyle Türkiye'ye getirilmesinin ve bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmamasının öngörüldüğünü, bu durumun da "kayıt dışılığı ödüllendiren yeni bir af paketi" olduğunu belirten Kış, "Bugün milyonlarca vatandaş kredi kartıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Esnaf yüksek faiz altında eziliyor, KOBİ'ler SGK ve vergi borçlarını çeviremiyor. Devlet vatandaşın borcuna aylık yüzde 3,7 faiz işletiyor ama iş yurt dışındaki servetlere gelince 'Getirin, sorgulamayacağız' diyor. İşte AKP'nin adalet anlayışı budur" dedi.

AK Parti'nin "milli ekonomiye kazandırma" söylemini de eleştiren Kış, "Bu varlıklar neden milli ekonomiden kaçtı? İnsanlar neden parasını başka ülkelerde tutmayı tercih ediyor? Çünkü bu ülkede hukuk güveni zedelendi, öngörülebilirlik ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

Kış, çelişkili kararlara dikkat çekti

Kış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kısa süre önce binlerce kişiye "yüksek gelir grubu incelemesi" kapsamında yazı gönderdiğini, yeni düzenlemenin ise bu durumla çelişkili olduğunu söyledi. İktidarın fiilen vergi affı uyguladığını belirten Kış, "Teklife göre bir kişi varlık barışından yararlanıp belli bir tutarı sisteme sokarsa, sonrasında yapılan incelemede kayıt dışı gelir tespit edilse bile vergi tarhiyatı yapılmayabilecek. Yani kayıt dışı kazanç fiilen affediliyor. Vergisini düzenli ödeyen vatandaş cezalandırılırken kayıt dışı servete koruma sağlanıyor" dedi.

Gri liste uyarısı

Düzenlemenin uluslararası finans çevrelerinde de ciddi riskler yaratabileceğini dikkat çeken Kış, Türkiye'nin daha yeni Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıktığını hatırlatarak, "Şimdi kaynağı sorgulanmayan para girişine yeniden kapı açıyorsunuz. Bu anlayış, kara para riskini büyütür. Kısa vadeli döviz ihtiyacı uğruna Türkiye'nin uluslararası itibarı tehlikeye atılamaz. Vatandaş yapılandırma bekliyor, iktidar varlık barışı getiriyor. Emekli geçinemiyor, esnaf kepenk kapatıyor, gençler gelecek göremediği için yurt dışına gidiyor. Ama AKP'nin önceliği yine yurt dışındaki servet sahipleri oluyor. Türkiye'nin ihtiyacı af düzenlemeleri değil; hukuk, güven, üretim ve adil bir vergi sistemidir" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

