Kış uykusundan uyanan ayı dronu görünce adeta selam verdi
Gümüşhane'de dronu görünce adeta selam veren ayı ve yaban keçisi sürüsü kayda alındı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar tarafından kayda alınan görüntülerde, kış uykusundan uyanmış bir ayının dronu görünce selam vermesi izleyenleri gülümsetti. Tutar ayrıca yaban keçilerini de sürü halinde kayda almayı başardı.
Gümüşhane'de doğa fotoğrafçılığı yapan ve bölgenin yaban hayatını an be an gözlemleyen Muhammet Tutar tarafından merkeze bağlı Düğünyazı Köyü'nde kayda alınan görüntülerde, kış uykusundan uyanan ve dağlarda yiyecek aradığı tahmin edilen bir ayı üstünde uçan dronu görünce iki ayağı üzerine kalkarak drona selam verdi. Üstünde uçan dron nedeniyle kafası karışan ve ne yapacağını bilemeyen ayının dronu selamlaması izleyenleri gülümsetti.
Öte yandan Tutar tarafından, Gümüşhane'de dağların süsü olarak adlandırılan yaban keçileri de sürü halinde görüntülendi.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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