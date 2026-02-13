Kısa Aşklar Depresyonu Artırıyor - Son Dakika
Kısa Aşklar Depresyonu Artırıyor

13.02.2026 10:59
Doç. Dr. Ali Erdoğan, dijital aşkların kısa sürdüğünü ve bu durumun depresyon riskini artırdığını belirtti.

'Sosyal medya videoları kadar kısa aşklar, depresyon riskini artırıyor'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Ali Erdoğan, dijitalleşme ile birlikte 'aşk' ve 'sevgi' kavramlarının hızla tüketilen bir araç haline geldiğini belirterek, "Aşklar, sosyal medya videoları kadar kısa olmaya başladı. Aşk artık bir bağ değil, bir tüketim malzemesi haline geldi. İnsanlar arasındaki bağların derinliğinin azalması, yalnızlığı artırıyor. Bu yalnızlık da depresyon gibi ruhsal hastalıkların artmasına neden oluyor" dedi.

AÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, sevgi ve aşk kavramının psikolojik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sevginin insan ruh sağlığı üzerindeki iyileştirici etkisine dikkati çeken Doç. Dr. Erdoğan, "Sevgi, insan için en güçlü bağlardan biri. İnsana iyi gelen, stres hormonlarını azaltan, bağışıklık sistemini güçlendiren bir duygu. Sevgi ve derin bir aşk, ruh sağlığı için en önemli iyileştirici faktörlerden biri" diye konuştu.

'AŞK ÇOK HIZLI TÜKETİLİYOR'

Değişen ve dijitalleşen dünyayla birlikte aşkların süresinin kısaldığını ifade eden Doç. Dr. Erdoğan, "Son dönemde sevgi ve aşk kavramında değişiklikler oldu. Aşklar, sosyal medya videoları kadar kısa olmaya başladı. Çok hızlı tüketiliyor. Aşk artık bir bağ değil, bir tüketim malzemesi haline geldi" dedi. Derin bağların azalmasının yalnızlığı artırdığına işaret eden Doç. Dr. Erdoğan, "İnsanlar arasındaki bağların derinliğinin azalması, yalnızlığı artırıyor. Bu yalnızlık da depresyon gibi ruhsal hastalıkların artmasına neden oluyor" dedi.

'AŞK, 14 ŞUBAT'A SIĞDIRILAMAZ'

Sevginin bir güne indirgenmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan, 14 Şubat'ın sembolik bir anlam taşıdığını, aşkın bir buket çiçeğe sığdırılamayacağını söyledi. Doç. Dr. Erdoğan, "Günler önemli olabilir ama aşkı 14 Şubat'ta bir buket çiçeğe sığdırmak mümkün değil. Önemli olan iyi günde, kötü günde, zor zamanda birlikte olmak ve derin bağlar geliştirmek. Aşkı sadece 1 güne sığdırmak doğru değil" diye konuştu.

'ASIL MESELE, DERİN İLİŞKİLER KURABİLMEK'

Sevgililer Günü'ne yalnız girmenin toplum baskısı nedeniyle olumsuz algılanabildiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, bunun bir eksiklik olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Önemli olanın uzun süreli derin bağlar kurabilmek olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, "Yalnız girilebilir, kutlanabilir ya da kutlanmayabilir. Asıl mesele, günlerden bağımsız olarak derin ilişkiler kurabilmek" dedi.

'DİJİTAL AŞKLAR TOPLUM İÇİN TEHLİKE'

Hızlı tüketilen, yüzeysel ilişkilerin toplumsal bağlara zarar verdiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, "Dijital aşklar dediğimiz bu hızlı tüketilen ilişkiler, toplumun en temel özellikleri olan sevgi, bağlılık ve aile kavramlarını zedeliyor. Bizi bir arada tutan en önemli bağlardan biri, sevgi. Bu bağların zayıflaması toplumsal açıdan da risk oluşturuyor" diye konuştu.

Sevginin zamana yayılan, derinliği olan bir bağ olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Derinliği olan bir aşk, ruh sağlığımız için koruyucu bir faktör. Hızlı ve yüzeysel ilişkiler yerine kalıcı ve sağlam bağlar kurmak hem bireysel hem toplumsal açıdan büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: DHA

