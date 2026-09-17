Kısacık'tan SPK'ya fon tasfiyesi uyarısı, geciken ödemeler kriz riski taşıyor - Son Dakika
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Kısacık'tan SPK'ya fon tasfiyesi uyarısı, geciken ödemeler kriz riski taşıyor

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Kısacık\'tan SPK\'ya fon tasfiyesi uyarısı, geciken ödemeler kriz riski taşıyor
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DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık, SPK'nın yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarını tasfiye kararını eleştirerek yatırımcı zarar görmeden tedbir alınması gerektiğini söyledi. Kısacık, özellikle para piyasası fonlarındaki ödemelerin gecikmesi halinde zincirleme ödeme krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesi kararını eleştirerek, yatırımcıların zarar görmeden önce tedbir alınması gerektiğini belirtti. Kısacık, özellikle para piyasası fonlarındaki ödemelerin gecikmesi halinde zincirleme ödeme krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, SPK'nın yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların görevinin sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit etmek olduğunu belirten Kısacık, "SPK, yatırımcıların hak ve yararlarını korumak gerekçesiyle yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Peki yatırımcıların korunması için neden bugüne kadar beklendi? Düzenleyici ve denetleyici kurumların görevi, sorun büyüdükten sonra müdahale etmek değil; riski önceden görmek ve yatırımcı zarar görmeden tedbir almaktır" dedi.

SPK'nın yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyuna açıklama yapmamasını da eleştiren Kısacık, "Risk derecesi 2 olan fonlar riskli ve ödenemez duruma gelmişken SPK ne yapıyordu? Bu fonların durumunun farkına varılmadı mı? Neden bugüne kadar beklendi ve neden bir önlem alınmadı? En önemlisi de SPK şu ana kadar neden bir açıklama yapmadı? Yüz binlerce yatırımcı şu anda bir açıklama ve bu sorulara yanıt bekliyor" ifadelerini kullandı.

Tasfiye edilecek fonların önemli bölümünün para piyasası fonlarından oluştuğunu belirten Kısacık, bu fonlardaki ödemelerin gecikmesinin piyasada yeni bir soruna yol açabileceğini ifade etti.

Kısacık, "Özellikle para piyasası fonlarındaki ödemeler bir an önce tamamlanmazsa, piyasada ayrı bir zincirleme ödeme krizi oluşabilir. Bu nedenle likit fonlarını bir an önce çözmek gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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