Kişilik Hakları Sansür Aracı Oldu

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "kişilik hakları" bahanesiyle mahkemeler tarafından engellenen ve silinen haberleri TBMM gündemine taşıdı. Bulut, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in hakkında çıkan haberleri sildirmesine tepki göstererek "Kişilik haklarının arkasına sığınarak AYM kararına rağmen binlerce bilgi ve belgeye dayanan habere engelleme kararı veriliyor. Kişilik hakları sansüre bahane oldu" dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "kişilik hakları" bahanesiyle mahkemeler tarafından engellenen ve silinen haberleri Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yanıtlanması istemiyle iki ayrı soru önergesi veren Bulut, "Son yıllarda belgelere dayanarak yazılan, doğruluğu ortaya çıkan çok sayıda haber 'kişilik hakları' gerekçesiyle mahkemeler tarafından engellenmektedir" ifadesini kullandı.

RTÜK'teki atamalara ilişkin yapılan haberin "kişilik hakları" bahanesiyle engellendiğine dikkat çeken Bulut, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Mahkeme, 'Becerikli Başkan Ebubekir Şahin: Bacanağını ve kayınbiraderini RTÜK'e aldı' başlıklı haberin erişime engellenmesine ve silinmesine karar vermiştir. Gerekçe olarak da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kişilik haklarının ihlal edildiği öne sürülmüştür. Haberi yorumlayanların YouTube videoları da erişime engellenerek söz konusu videolar silinmiştir."

"Erişime engellenen haberlerin 38 bin 145'i yayından kaldırıldı"

Belge ve bilgiye dayanan haberlerin "kişilik haklarının" arkasına sığınarak muhatapları tarafından mahkeme aracılığıyla sildirildiğine dikkat çeken Bulut, "Sansürün adı kişilik hakları oldu. Mahkemeler haber doğru olsa bile erişim engeli getiriyor. AYM'nin internet ortamında yapılan yayın içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesini düzenleyen 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinin iptaline karar vermesine rağmen dikkate alan yok. İfade Özgürlüğü Derneği verilerine göre 2014'ten bugüne kadar kişilik hakları gerekçesiyle çoğunluğu kamu görevlileri ve hükümete yakın şirketlerin sahiplerinin talepleri sonucu 43 bin 769 haber erişime engellendi. Erişime engellenen haberlerin 38 bin 145'i yayından kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bulut, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kayınbiraderi Bülent Şenkardeşler ile bacanağı Hasan Taşkın'ın RTÜK'te çalıştığı doğru mudur? Doğruysa neden habere erişim engeli getirilmiş ve haber silinmiştir?

-AYM'nin aksi yönde kararına rağmen 'kişilik hakları' gerekçesiyle haberlere erişim engeli getirilmesinin gerekçesi nedir?

-Son 3 yılda 'kişilik hakları' gerekçesiyle kaç habere engelleme kararı verilmiştir?

-RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin döneminde kurumlar arası nakil, açıktan atama ve ilk atama yoluyla RTÜK'e kaç kişi alınmıştır?

-Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanı olduğundan bu yana personel sayısı ne kadar artmıştır? Şahin döneminde personel sayısının yüzde 50'den fazla arttığı iddiası doğru mudur?