Kışın Boşalan Faraşin Yaylası Doğaseverleri Bekliyor

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Kar nedeniyle boşalan yayla doğaseverleri bekliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış nedeniyle boşalan yaylalar doğaseverleri bekliyor.

Beytüşşebap ilçesine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Faraşin Yaylası her yıl yüzbinlerce küçükbaş hayvanı ağırlıyor. Yeşilliğiyle adından söz ettiren yayla, kış aylarının gelmesiyle beraber göçerlerin ayrılmasına neden oluyor. Dağlar ve dev menderesler 5 ay boyunca kar altında kalarak ilkbahar aylarına kadar kimse uğramıyor. Kış aylarında 4 ailenin kaldığı yaylada yolları sürekli açmaya çalışan ekiplerin yanı sıra doğaseverler eşsiz manzarasıyla göz kamaştıran yaylaya gitmeye çalışıyor. Havadan görüntülenen yayla kartpostallık görüntüler oluşturdu.