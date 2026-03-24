Kisirvan'da Füze Parçaları Binaya Isabet Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın Kisirvan ilçesinde şarapnel isabetiyle hafif yaralanmalar meydana geldi. Olayın nedeni füze.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Kisirvan ilçesinde bir binaya şarapnel isabet ettiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Kisirvan'da duyulan patlama sesleri önleme füzesi nedeniyle meydana geldi.

Önleme füze parçalarının dağılması nedeniyle birkaç kişi hafif yaralandı.

Önleme füzelerinden biri Kisirvan'a bağlı Faytarun beldesindeki bir alana düştü.

NNA'nın saldırıya ilişkin paylaştığı fotoğraflarda, Kisirvan'a bağlı Sahil Alma'da bir binanın isabet aldığı, yapıda ve yakındaki bir araçta hasarın meydana geldiği dikkati çekti.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde de Kisirvan'daki bir bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Genellikle Hristiyanların yaşadığı Sahil Alma, Beyrut'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Lübnan resmi makamlarından olaya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, İran tarafından fırlatılan bir füzenin Beyrut'a düştüğü iddia edildi.

İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin değerlendirme yapıldığı savunulan açıklamada, İsrail'e yönelik gerçekleştirilen İran misillemelerine ek olarak, İran'dan ateşlenen bir füzenin Beyrut'a düştüğü ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Olaylar, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:38:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.