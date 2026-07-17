Kişisel Verileri Koruma Eğitimi Düzenlendi

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

TSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal yükümlülükler, işletmelerin sorumlulukları ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Programın açılışında konuşan Muş TSO Başkanı Erdal Koç, dijitalleşmeyle birlikte kişisel verilerin korunmasının işletmeler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun doğru uygulanmasının hem işletmeler hem de vatandaşların haklarının korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Programa konuşmacı olarak katılan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir ise kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle güvence altına alındığını ifade etti.

Teknolojinin gelişmesiyle kişisel verilerin korunmasının önem kazandığını belirten Bilir, kişisel verilerin kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık ve manipülasyon amacıyla kullanılabileceğine dikkati çekerek, bu nedenle kişisel mahremiyetin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.