Kıskançlık Tartışması Kanlı Bitti

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İzmir'in Konak ilçesinde, tartışma sırasında tabancanın kazara ateş alması sonucu öldüğünü iddia ettiği kadın arkadaşının cesediyle polis merkezine giden kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Gültepe Polis Merkezi'ne giden E.B. (35) aracında 6 yıldır birlikte olduğu kadın arkadaşının cesedinin bulunduğunu söyledi.

Polis ekipleri yaşamını yitirdiği belirlenen Eda Kuş'un (29) silahla vurulduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

Kuş'un cesedi incelemelerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.B'nin ilk ifadesinde Kuş'la gece saatlerinde kıskançlık nedeniyle otomobilde tartıştıklarını, aralarında boğuşma yaşandığını, yanındaki tabancanın bu sırada kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, tutuklandı.