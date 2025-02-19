Kışkılı Köyü: Kartpostallık Manzaralar - Son Dakika
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Kışkılı Köyü: Kartpostallık Manzaralar

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Bitlis'in Kışkılı köyü, 2317 rakımla doğal güzellikleri ve Van Gölü manzarasıyla dikkat çekiyor.

19.02.2025 10:30
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Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü Kışkılı, böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Süphan Dağı'nın eteklerine kurulu 2317 rakımlı Kışkılı köyü, drone ile çekilen görüntülerle adeta kartpostallık bir manzara sunuyor.

Süphan Dağı'nın eteklerinde, Van Gölü'nün büyüleyici manzarası karşısında kurulan Kışkılı köyü, yaz aylarında yemyeşil doğası, kışın ise bembeyaz karlarla kaplanan kartpostallık görüntüsüyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bitlis il merkezine 120, Adilcevaz ilçe merkezine ise 37 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz-kış yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çeken köy, ayrıca yamaç paraşütü için de ideal bir bölge olarak macera tutkunları için eşsiz bir deneyim sunuyor. Van Gölü'nün neredeyse tamamının görülebildiği köy, doğa sporları ve fotoğraf tutkunları için de adeta bir doğal stüdyo görevi yapıyor.

Köy sakinlerinden Ferhat Çokyaman, Kışkılı'nın doğal güzellikleriyle herkesi kendisine hayran bıraktığını belirterek, "Köyümüzün manzarası yazın yemyeşil, kışın ise kartpostallık görüntüsüyle büyülüyor. Geçim kaynağımız genelde hayvancılık ve çiftçilik. Bazı komşularımız kışın fazla kar yağdığı için ilçe merkezine taşınıyor, yazın tekrar köye dönüyorlar. Karşımızda Van Gölü'nün hemen hemen tamamı gözüküyor. Süphan Dağı'nın kışın kartpostallık, yazın ise serin havası ve buz gibi kar suları ayrı bir keyif katıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kışkılı Köyü: Kartpostallık Manzaralar - Son Dakika

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