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Kışlık hazırlıkları başladı, kaya tuzu alımları arttı

Turşu, salça, peynir yapımlarında kullanılan kaya tuzuna ilgi yoğun

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kış mevsimi hazırlıklarını yapan vatandaşlar kaya tuzu alımlarına başladı. İnsan sağlığı açısından önemli minarelleri bünyesinde toplayan kaya tuzunda bu aylarda satış rekorları yaşanıyor.

Kış mevsimi öncesinde yemeklik tuz alımı yapan vatandaş turşu, salça, peynir yapımlarında da kaya tuzunu kullanıyor. İnsan sağlığı açısından önemli minarelleri bünyesinde toplayan kaya tuzu; şehirde tuz ocağı olmasına rağmen istenilen kalitede bulunmadığından esnaflar tuz alımlarını Çankırı ve Ortaköy'de yer alan tuz ocaklarından yapıyor. Kar yağışının etkisinin azaltılmasında da kullanılan kaya tuzu alım ve satışı; Ağustos ve Eylül aylarında satış rekoruna koşuyor. Kış Mevsimi öncesinde evinin kaya tuzu ihtiyacını karşıladığını söyleyen Osman Koçyiğit; mevsimsel değişim öncesi yemeklik, turşuluk ve salçalık kaya tuzu alımı yaptığını belirtti. İşletmeci Mehmet Umucu ise; "Hasat mevsimi gibi kaya tuzu yapımı ve alımı sezonu açıldı. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında turşuluk ve salçalık yapımları için kaya tuzunu müşterilerimiz için bekletiyoruz" dedi.

Talep var tuz yok

İl genelinde kaya tuzuna mevsimsel olarak talebin fazla olmasına rağmen kaliteli oranda kaya tuzu bulamadıklarını aktaran Samet Yıldırım isimli esnaf ise açıklamasında; "Kaya tuzu ile ilgili şükürler olsun hiçbir şikayet gelmedi. İnsanlar işlerini dürüst şekilde yaparlarsa sorun yaşamıyorlar. Bu aylarda çok yoğun olmamıza rağmen kaya tuzu yok. Çankırı'dan, Ortaköy'den tuz alıyoruz" ifadelerini kullandı. Kısa vadede sorunlarının çözümleri yanı sıra uzun vadeli çözüm üretilmesini isteyen esnaflar, hasat ayı gibi gördükleri ve kış mevsimi hazırlıklarının yapıldığı aylarda sorun yaşamak istemiyor. Kaya tuzu ayrıca süs eşya yapımlarında da kullanılıyor.