Kitap Okurken Okulun Elektriğini Üreten Öğrenciler

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Kitap okurken okulun elektriğini üretiyorlar

Kurulan düzenekte pedal çeviren öğrenciler, okulun elektrik ihtiyacını karşılıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Belenköy'ün çocukları örnek bir çalışmaya imza attı. Bakanlık desteği de alan 'Egzersiz Yapıyorum, Elektrik Üretiyorum' projesi kapsamında kurulan düzenekte pedal çeviren öğrenciler, kitap okurken okulun elektriğini üretiyor.

Kale Belenköy İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Egzersiz Yapıyorum, Elektrik Üretiyorum' projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı hibe programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Okul öğretmenlerinden Atıl Rıza Elbir tarafından geliştirilen proje sayesinde, okulun ikinci katına özel bir düzenek kuruldu. Araba koltuğundan oluşturulan düzeneğe oturan öğrenciler, boş zamanlarında buraya gelerek hem kitap okuyor hem de pedal çeviriyor. Kitap okurken pedal çeviren öğrenciler, inverterler sayesinde şehir elektriği üretiyor. Ortalama 250-300 kw elektrik üreten öğrenciler, okul elektriğinin aylık yüzde 70'ini üretiyor. Spor yapan öğrenciler bir yandan kitap okurken bir yandan da okul elektriğini üretmiş oluyor.

Projeye ilişkin açıklama yapan Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, "Kale kitap okuyor zinciri diye bir proje başlatmıştık. 2018 yılından itibaren daha sonra Belenköy Orta Okulumuzda Gençlik Spor Müdürlüğü ile yaptığımız bir projede egzersiz yapıyorum enerjimi üretiyorum projesini kabul edildi. Daha sonra Atıl Bey ile görüştüğümüzde öğrencilere egzersiz yaptırırken kitapta okutabileceğimize karar verdik. Kale Kitap Okuyor zincirimizi zenginleştirmiş olduk. Böylece çocuklarımızın kitap okuma hevesinin olacağını gördük. Çocuklar teneffüslerde, boş zamanlarda kitap okuyor. Enerjisini boşaltıyor. Aynı zamanda kitap okurken de okulun elektriğini üretiyorlar. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Okulun elektrik ihtiyacının yüzde 70'i bu sistemle karşılanıyor"

Okulun elektrik ihtiyacının bu projeyle karşılandığını söyleyen Proje Koordinatörü Atıl Rıza Elbir ise, "Projemizin adı egzersiz yapıyorum elektrik üretiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan hibe olarak bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz hem spor yapmakta hem de okulun elektriğini üretmekte. Öncelikle pedal çevirerek ürettikleri elektriği depoluyoruz. Akülere invertörler vasıtasıyla da dolduruyoruz. Şehir elektriğine dönüştürülüp okulumuzda kullanıyoruz. Okulumuzun elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını buradan karşılıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 70'i bu projeyle karşılanıyor. Aynı zamanda çocuklarımız hareket etmiş oluyorlar. Kitaplarını okuyorlar" diye konuştu.

İmza attıkları sıra dışı projeyle örnek olan okul öğrencileri ise "Burada spor yapıyoruz. Hem kitap okuyoruz hem de elektrik üretiyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz" diyerek yaşadıkları sevinci ifade etti.