Kitapları satıştan kaldırılan Sally Rooney'ye 153 isim destek mektubu yazdı

Nobel, Pulitzer ve Booker ödüllü yazarların da aralarında bulunduğu 153 isim, Palestine Action'a destek verdiği gerekçesiyle kitaplarının İngiltere'deki satışları durdurulan İrlandalı yazar Sally Rooney'ye destek verdi.

Aralarında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi John Maxwell Coetzee ve Annie Ernaux ile Booker ödüllü Arundhati Roy ve George Saunders'ın bulunduğu 153 yazar ve ünlü isim, Palestine Action'ın yasaklanmasına olanak sağlayan terörle mücadele düzenlemelerinin değiştirilmesi çağrısında bulunarak İngiltere hükümetine bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Sally Rooney bir yazardır, terörist değildir. Kitapları halkın erişimine açık olmalıdır. Yanlış değerlendirmelere dayanan ve son derece gaddarca terörle mücadele yasaları gerekçe gösterilerek satıştan kaldırılmaları İngiltere'de uzun zamandır sorgulanmadan kabul edilen ifade özgürlüğünün temel ilkelerine yönelik hakarettir." ifadeleri kullanıldı.

Sansürün her türlüsüne karşı çıkmak gerektiği vurgulanan mektupta, "Hükümeti, bizi bu baskıcı ve saçma noktaya sürükleyen mevzuatını değiştirerek tutumunu yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Rooney'ye destek mektubuna imza atan isimler arasında Coetzee, Ernaux, Roy ve Saunders'ın yanı sıra Pulitzer ödüllü Annie Proulx, çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden Zadie Smith, Bernardine Evaristo, Julian Barnes, Marian Keyes ve Irvine Welsh yer aldı.

Yazarların yanı sıra eski futbolcu ve yorumcu Gary Lineker, Oscar ödüllü oyuncular Tilda Swinton ve Susan Sarandon, Oscarlı yönetmen Jonathan Glazer ve filozof Slavoj Zizek gibi isimler de Sally Rooney'ye destek için yazılan mektuba imza attı.

İki romanı BBC tarafından diziye uyarlanan Rooney, bu uyarlamalardan elde edilen telif gelirini Palestine Action'a destek için kullanacağını duyurmuştu.

Rooney, geçen hafta yaptığı açıklamada ise gruba verdiği destek nedeniyle kitaplarını İngiltere'de satıştan çekmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

"Normal İnsanlar" ve "Arkadaşlarla Sohbetler" adlı eserleriyle tanınan Rooney, Palestine Action'a kamuoyu önünde verdiği destek nedeniyle İngiltere'deki kitap satışlarından telif ücreti alamadığını belirtmişti.

Rooney'nin İngiltere ve İrlanda'daki yayınevi Faber de yaptığı açıklamada, mevcut İngiltere mevzuatı nedeniyle yazarın ülkedeki kitap satışlarından elde ettiği gelirin kendisine aktarılamadığını bildirmişti.

Yayınevi, Rooney'nin tam onayıyla eserlerinin İngiltere'de hiçbir formatta satışa sunulmaması kararı alındığını açıklamıştı.