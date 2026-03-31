Kitaplarla Yeni Dünyalar Keşfeden Mustafa Kemal

31.03.2026 12:04
Ankara'da yaşayan Mustafa Kemal Hamamönü, kütüphanede geçirdiği zamanla okuma seferberliği başlattı.

Ankara'da yaşayan Mustafa Kemal Hamamönü, edindiği kitap okuma alışkanlığıyla zamanının büyük bölümünü kütüphanede geçiriyor.

Yaklaşık 6 aydır düzenli olarak Altındağ Belediyesi Karapürçek Mahalle Kütüphanesine giden Hamamönü, 4 ay önce vefat eden eşinin ardından adeta kitaplara sığındı. Zamanının büyük bölümünü kütüphanede geçiren ve okuma alışkanlığını hayatının merkezine alan Hamamönü, bu tutkusunu kızı ve torununa da aşıladı.

Kızı ve torununu da kütüphaneye kaydettiren Hamamönü, onları okumaya teşvik ederek aile içinde bir "okuma seferberliği" başlattı. Kütüphaneden aldığı 3 kitabı, kendisine tanınan 15 günlük süre dolmadan bitirip yenileriyle değiştiren Hamamönü, azmiyle çevresindekilere ve gençlere örnek oluyor.

"Kitap okuyarak gitmediğim yerleri öğreniyorum"

Mustafa Kemal Hamamönü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 çocuk babası olduğunu, eşini 4 ay önce kaybettiğini ve kızıyla birlikte yaşadığını söyledi.

Kitap okuma alışkanlığının hayatında önemli yer edindiğini dile getiren Hamamönü, "Eşimi 4 ay önce kaybettim. Kitaplarla vakit geçiriyorum. Kahveye gitmektense gelip burada kitap okuyorum. Kızımla torunumu da kaydettirdim. Onlar da kitap alıyor ve okuyor." dedi.

Okuma alışkanlığını kazandığını vurgulayan Hamamönü, "Kütüphanenin 15 gün müddeti var. 3 kitap alıyorum, 15 günlük süre dolmadan geri getiriyorum. Boş zamanlarımda, evde, kütüphanede, hava güzel olursa parkta, kitabımı okuyorum ve kendimi geliştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Kitapların kendisine yeni dünyalar açtığını da anlatan Hamamönü, "Çok şey öğreniyorum kitaplarla. Kitap okumaya başladıktan sonra biraz daha fazla bilgim oldu. Orta Doğu'yu, Afrika'yı öğreniyorum. Kitap okuyarak gitmediğim yerleri öğreniyorum. Türkiye'yi biliyorum biraz ama yabancı ülkelere dair birçok kitabı da okuyarak yeni bilgiler ediniyorum." dedi.

Eğitim hayatını ailesinin durumu nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Hamamönü, "Ben ortaokulda okulu bırakmak zorunda kaldım. Babam rahatsızdı dükkanı vardı öyle olunca ben de okulu bıraktım ve dükkanın başında durdum, okuyamadım." şeklinde konuştu.

Gençlere de seslenen Hamamönü, "Gençlere, kafelerde oturmak yerine kütüphanede kitap okumalarını yeni bilgiler öğrenmelerini, yeni dünyalar keşfetmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
