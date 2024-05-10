KİÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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KİÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

KİÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Öğrenciler, ellerinde bayrak ve pankartlarla sloganlar atarak Türkoğlu Millet Meydanı'na kadar yürüdü. Açıklama yapan öğrenci, Gazze'de yaşanan olayların herkesin başına gelebileceğini vurgulayarak dünyanın her yerinden seslerin yükseldiğini belirtti ve üniversitelerdeki sessizliğin kırılmasını diledi.

10.05.2024 12:15
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde bayrak ve pankartlarla "Hamas'a selam direnişe devam", "Direniş her yerde", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Batı'nın yalanı insan hakları", "Cenk, cihat, şehadet" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak Türkoğlu Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada öğrenciler adına açıklama yapan Melih Baltacı, bugün Gazze'de yaşayan masum insanların başına gelen olayların önlem alınmaması halinde yarın herkesin başına gelebileceğini vurguladı.

Söz konusu haksız düzenin sona ermesi için dünyanın her yerinden sesler yükselmeye başladığını hatırlatan Baltacı, "Bu eylemler sadece Amerika'yı tedirgin etmiyor. Katil Netenyahu'yu tutuşturan bu eylemlerin bizde tüm dünyaya ilham olmasını istiyor ve kampüslerin siyonizmin değil direnişçilerin, Filistin destekçilerinin rengine boyanması çağrısında bulunuyoruz. Yine Türkiye'de ki üniversitelerdeki sessizliğin kırılmasına da vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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