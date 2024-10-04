Kivu Gölü'nde Feribot Kalktı, 87 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kivu Gölü'nde Feribot Kalktı, 87 Kişi Hayatını Kaybetti

Demokratik Kongo'daki feribot batmasında 87 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi hala kayıp.

04.10.2024 11:23
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GOMA, 4 Ekim (Xinhua) -- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde Perşembe günü bir feribotun batması sonucu en az 87 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan yerel yetkililere göre, Güney Kivu eyaletindeki Minova kasabasından gelen feribot, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın eteklerindeki Kituku limanı yakınlarında alabora oldu.

Eyalet hükümeti, Kinşasa'daki merkezi hükümete gönderdiği raporda 78 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. 87 kişinin cansız bedeni Goma'daki hastanenin morguna nakledilirken, hayatta kalan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Teknedeki yolcu sayısı henüz belirlenemedi, ancak yerel kaynaklar Xinhua'ya teknenin 'büyük ölçüde aşırı yüklendiği' bilgisini paylaştı.

Kituku limanı personeli, feribotun limandan yaklaşık 700 metre uzaklıkta şiddetli bir dalgaya karşı koyamayarak alabora olduğunu söyledi.

Xinhua muhabiri, yakınlarını kaybedenlerin endişe ve sevdiklerinin cansız bedenlerini bulma umuduyla Perşembe günü geç saatlere kadar Kituku limanında toplandığını bildirdi.

Goma ve Minova arasındaki yollar, silahlı gruplar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle aylardır kapalı durumda. Kivu Gölü'nde şiddetli rüzgarlar ve aşırı yüklenme nedeniyle sık sık feribot kazaları yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

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