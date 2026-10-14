Kıyı Emniyeti, Fethiye açıklarında sürüklenen 24 metrelik teknedeki 2 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti, Fethiye açıklarında sürüklenen 24 metrelik teknedeki 2 kişiyi kurtardı

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Kıyı Emniyeti, Fethiye açıklarında sürüklenen 24 metrelik teknedeki 2 kişiyi kurtardı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen 24 metre uzunluğundaki teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, KEGM-15 hızlı tahlisiye botuna yedeklediği tekneyi Fethiye'de emniyete aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 24 metre uzunluğundaki teknenin ilçe önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

KEGM-15 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise Fethiye'de emniyete alındı.

Kaynak: AA
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