Kıyı Emniyeti, Yılancık Adası önlerinde sürüklenen teknedeki 4 kişiyi kurtardı

Kıyı Emniyeti, Yılancık Adası önlerinde sürüklenen teknedeki 4 kişiyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yılancık Adası önlerinde sürüklenen 15 metre uzunluğundaki teknedeki 4 kişiyi kurtardı. Tekne, KEGM-14 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Marmaris'te emniyete alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki teknenin Yılancık Adası önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı.
KEGM-14 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne Marmaris'te emniyete alındı.
Kaynak: AA
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