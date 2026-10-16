Kıyı Emniyeti, Yılancık Adası önlerinde sürüklenen teknedeki 4 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti, Yılancık Adası önlerinde sürüklenen teknedeki 4 kişiyi kurtardı

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Kıyı Emniyeti, Yılancık Adası önlerinde sürüklenen teknedeki 4 kişiyi kurtardı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yılancık Adası önlerinde sürüklenen 15 metre uzunluğundaki teknedeki 4 kişiyi kurtardı. Tekne, KEGM-14 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Marmaris'te emniyete alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki teknenin Yılancık Adası önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı.

KEGM-14 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne Marmaris'te emniyete alındı.

Kaynak: AA
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