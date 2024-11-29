Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddia Edilen Taksici Dövüldü - Son Dakika
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Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddia Edilen Taksici Dövüldü

Düzce'de 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü, durumu babasına iletmesi üzerine darbedildi. Olay anı kameraya yansıdı ve taksici gözaltına alındı.

29.11.2024 18:40
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1)KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

DÜZCE'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü Oktay A. (45) darbedildi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Oktay A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Oktay A. sığındığı bir iş yerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddia Edilen Taksici Dövüldü - Son Dakika

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