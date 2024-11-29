Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddia Edilen Taksici Dövüldü

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1)KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

DÜZCE'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü Oktay A. (45) darbedildi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Oktay A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Oktay A. sığındığı bir iş yerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma başlatıldı.