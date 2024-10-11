Kız Çocukları Kastabala\'da Kazı Yaptı

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Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile devlet korumasındaki kız çocukları Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına katıldı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkez, Kadirli ve Düziçi ilçesihe bağlı köylerde yaşayan kız çocukları ile müdürlüğe bağlı yurtlarda yaşayan 35 kız çocuğu, 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'ni ziyaret etti.

İlk olarak tiyatro alanını gezerek fotoğraf çeken çocuklar daha sonra kazı çalışması devam eden tapınak bölgesindeki çalışmalara katıldı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocuklar için bir farkındalık eğitimi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda tarihi Kastabala Antik Kenti'ne bir gezi düzenlediklerini belirten Nacar, "Burada çocuklarımıza tarihi eserleri tanıtıp kazı çalışması yaptırıyoruz. Kırsaldan gelen, koruma altındaki ve sosyoekonomik destek verdiğimiz çocuklarımız var. Çocuklarımıza, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farklı, onlar için farkındalık oluşturabilecek bir etkinlik yapmak istedik." diye konuştu.