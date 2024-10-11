Kız Çocukları Kastabala'da Kazı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kız Çocukları Kastabala'da Kazı Yaptı

Kız Çocukları Kastabala\'da Kazı Yaptı

Osmaniye'de, Dünya Kız Çocukları Günü etkinliğinde kız çocukları antik kenti ziyaret etti.

11.10.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile devlet korumasındaki kız çocukları Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına katıldı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkez, Kadirli ve Düziçi ilçesihe bağlı köylerde yaşayan kız çocukları ile müdürlüğe bağlı yurtlarda yaşayan 35 kız çocuğu, 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'ni ziyaret etti.

İlk olarak tiyatro alanını gezerek fotoğraf çeken çocuklar daha sonra kazı çalışması devam eden tapınak bölgesindeki çalışmalara katıldı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocuklar için bir farkındalık eğitimi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda tarihi Kastabala Antik Kenti'ne bir gezi düzenlediklerini belirten Nacar, "Burada çocuklarımıza tarihi eserleri tanıtıp kazı çalışması yaptırıyoruz. Kırsaldan gelen, koruma altındaki ve sosyoekonomik destek verdiğimiz çocuklarımız var. Çocuklarımıza, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farklı, onlar için farkındalık oluşturabilecek bir etkinlik yapmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Dünya Günü, osmaniye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız Çocukları Kastabala'da Kazı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:01:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kız Çocukları Kastabala'da Kazı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.