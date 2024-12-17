Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden Cinayet Davası: 23 Yıl Ceza - Son Dakika
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Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden Cinayet Davası: 23 Yıl Ceza

Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden Cinayet Davası: 23 Yıl Ceza

Kayseri'de bir evin önüne ateş açan üç kişiden biri, Halil İbrahim Kaya'ya çarparak ölümüne neden oldu. Tutuklu sanık Orhan Atılgan 23,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise 3 yıl 1'er ay hapis cezası aldı.

17.12.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
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KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, 'kız kaçırma' meselesi yüzünden aralarında husumet olan ailenin evine ateş açan, silah seslerini duyup dışarı çıkan Halil İbrahim Kaya'ya (63) otomobille çarpıp ölümüne neden oldukları suçlamasıyla yargılanan 3 kişiden tutuklu Orhan Atılgan (31) 23,5 yıl, diğer 2 tutuksuz sanık ise 3 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 7 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Tomarza ilçesi Üçkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce Gülistan Atılgan, Kadir Kaya ile kaçarak, Kaya'nın babası Ünal Kaya'nın yanında yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Gülistan Atılgan'ın Avrupa'da yaşayan ağabeyi ve arkadaşları Ünal Kaya'nın evine araçla gelerek eve ateş açtı. Silah seslerini duyan Ünal Kaya'nın kardeşleri Halil İbrahim Kaya ve Arif Kaya dışarı çıktı. Otomobille kaçmaya çalışan Atılgan'ın ağabeyi ve 2 arkadaşı, Kaya kardeşlere çarparak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler ağır yaralı Halil İbrahim Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlerken, Arif Kaya ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Kaya, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Arif Kaya ise, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarmanın takibi sonucunda olay yerinden kaçan şüphelilerden Orhan Atılgan ile Fahrettin Ç. ve Yasin K. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 şüpheli hakkında, 'Kasten adam öldürme', 'Mala zarar verme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından dava açıldı. 3 şüpheliden Fahrettin Ç. ve Yasin K., Develi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmalarında tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

KARAR VERİLDİ

Develi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Orhan Atılgan ile tutuksuz sanıklar ile ölen Kaya'nın yakınları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten tutuklu sanık Atılgan, "Eylemlerimi bilerek ya da isteyerek gerçekleştirmedim. Olay, evin 55 metre ilerisinde meydana geldi. Çarpmış olduğum kişileri tanımam. Kendileri benim önüme atladılar. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlerini istedi. Ölen Kaya'nın yakınları ise şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Orhan Atılgan'ı, 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemini 'Olası kast' kapsamında değerlendirerek cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme, ayrıca Atılgan'a 'Kasten yaralamadan' 3 yıl 4 ay, 'Silahla tehditten' 3 yıl 1 ay ve 'Mala zarar verme' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 23 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer 2 sanığın ise 'Kasten öldürme' suçundan beraatlarına karar verirken, 'Silahla tehdit' suçundan ise 3 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden Cinayet Davası: 23 Yıl Ceza - Son Dakika

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