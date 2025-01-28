Kız Kardeşler Toprağa Verildi

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Şanlıurfa'da anneleri tarafından tabancayla öldürülen 2 kız kardeş toprağa verildi.

Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanda anneleri S.Y. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürülen A.Y. (14) ve N.Y. (8) için cenaze töreni düzenlendi.

İki kız kardeş Hz. Aişe Camisi'nde, anneleri ise Asri Mezarlık Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

-Olay

Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün S.Y. (38), henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. ile N.Y'yi silahla vurmuş, ardından aynı tabancayla intihar etmişti.