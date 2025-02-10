Kız Kardeşler Yeniden Tutuklandı - Son Dakika
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Kız Kardeşler Yeniden Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çobanı darbeden 2 kız kardeş, savcılığın itirazı sonrası tutuklandı.

10.02.2025 20:46
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Kahramanmaraş'ta çobanı sopayla darbeden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kız kardeş, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Andırın ilçesinde çoban Nail Y'yi 23 Eylül 2024'te darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G. hakkındaki karara Andırın Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Andırın Asliye Ceza Mahkemesinde resen yapılan duruşmada, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmedilerek sanıkların tutuklanmalarına karar verildi.

23 Eylül 2024'te kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen Nail Y'nin şikayeti üzerine Melek G. ve S.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Andırın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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