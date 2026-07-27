Kız Kulesi'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.
İstanbul'da Kız Kulesi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kız Kulesi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
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