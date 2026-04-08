Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’ndeki kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde bir iddia ortalığı karıştırdı.
Yurt binasına kaçak yollarla giren bir erkeğin, öğrenci odalarının kapılarını açarak içeridekilere el salladığı öne sürüldü. Durumu fark eden öğrencilerin ihbarı üzerine kampüse çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay sırasında toplanan öğrenciler, şahsa saldırmak istedi. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
