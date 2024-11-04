Kızı Hilal'in İsmini Yaşatan Klima Ustası Anne - Son Dakika
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Kızı Hilal'in İsmini Yaşatan Klima Ustası Anne

Depremde kızı Hilal'i kaybeden Nurgül Karakurt, iş yerinde çocuklarının isimlerini yaşatıyor.

04.11.2024 10:45
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Depremde vefat eden kızının ismini iş yerinde yaşatan depremzede annenin zorlu mesaisi

Kocasından öğrendiği klima ustalığında kendini geliştiren Nurgül usta, depremde kaybettiği kızının ismini iş yerinde yaşatıyor

HATAY - Hatay'da depremde 13 yaşındaki kızını kaybeden Nurgül Karakurt, 6 yıl önce eşinden öğrenerek başladığı klima ustalığından hem para kaza kanıyor hem de iş yerinde asrın felaketinde kaybettiği kızının ismini yaşatıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde asrın felaketinde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş binlerce bina yerle bir olmuştu. Depreme İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yakalanan ve enkazdan sekiz saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Hilal Ecrin Türkkan'da asrın felaketinde vefat etti. Deprem sonrası uzun bir süre evladının acısını yaşayan anne Nurgül Karakurt, şimdiyse depremde ölen kızı Hilal Ecrin ve diğer 2 evladının ismiyle açtığı iş yerinde parasını kazanarak yaşam mücadelesini sürdürüyor. 2018 yılında kocasından öğrenerek başladığı klima ustalığında kendini geliştiren Karakurt, zorlu şartlara rağmen yılların ustalarını geride bırakmış durumda.

"Mecburen işin ucundan tutmam gerekiyordu o gün kendisiyle işe başladım ondan sonra da zaten bir daha bırakmadım"

Depremde kızını kaybeden ve evladının ismini iş yerinde yaşatan 33 yaşındaki anne Nurgül Karakurt, "Kızım Hilal Ecrin Türkkan depreme Çay Mahallesinde yakalandı, 13 yaşındaydı. O gece ben hastanede yoğun bakımda olan annemin yanındaydım ve kızım yanımda değildi. Kızımı, Çay mahallesindeki evimizin enkazından sekiz saat sonra kendi çabalarımızla çıkarttık, çıkarttığımızda vefat etti. Dükkanımızın ismi ben önce Hilal olsun diye düşünürken, sonra diğer iki çocuğuma haksızlık olur düşüncesiyle üç çocuğumuzun da ismini yaşatmak amacıyla HKR teknik olarak belirledik. Eşim büyük bir iş almış ama personelimiz işe gelmediğinden dolayı eşim işi iptal edecekti. Bende iptal etmemesini söyledim ve kendisine yardım ettim. Mecburen işin ucundan tutmam gerekiyordu o gün kendisiyle işe başladım ondan sonra da zaten bir daha bırakmadım" dedi.

"İskenderun'da ve Hatay'da tek klima üstüne usta öğreticiliği ve tesisat teknolojisi üzerine tek belgeli olan kadın tekniker benim"

Eşiyle birlikte 2018 yılından beridir beraber çalıştığını dile getiren Karakurt, " "Sürekli personel sıkıntısı yaşadığımız için eşime de dedim ki bu işi bana öğretirsen bundan sonra beraber yaparız, İşimiz olur hem de beraber yürür gideriz. 2018 Eylül ayından beri yani yaklaşık bir 6-7 yıldır yapıyorum. O günden sonra dediğim gibi işe başladık bir daha da bırakmadık. Hatay'da kadın klima teknikeri olarak sahada olan sadece ben varım. Ben bu işi yaparım ve yaptım. Depremden önce bir depomuz vardı komple yıkıldı, evimiz, iş yerimiz ve her şeyimiz gitti. Depremden sonra sıfırdan tekrardan başladık. İskenderun'da ve Hatay'da tek klima üstüne usta öğreticiliği ve tesisat teknolojisi üzerine tek belgeli olan kadın tekniker benim " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kızı Hilal'in İsmini Yaşatan Klima Ustası Anne - Son Dakika

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