Kızıl Akbabalar Yavrularını Beslerken Görüntülendi

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde kayalıklar arasında yuva yapan kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği anlar kamerayla görüntülendi.

Doğal yapısı ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Cehennem Deresi Kanyonu'nda, sarp kayalıklar arasındaki yuvada bulunan kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, yetişkin kızıl akbabaların sırayla yuvaya gelerek yavrularını beslediği anlar yer aldı.

Yaban hayatı açısından önemli yaşam alanlarından biri olan kanyon, birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken, kızıl akbabaların üreme dönemine ait yeni görüntüleri ise bölgenin biyolojik zenginliğini ortaya koydu.