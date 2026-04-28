Kızıl Saç Geni 10 Bin Yıldır Doğal Seçilimle Destekleniyor

Bilim insanları, nadir görülen kızıl saç geninin son 10 bin yıldır var olduğunu ve doğal seçilim tarafından desteklendiğini keşfetti. Yeni çalışmada, Avrupa'daki kızıl saç geninin 10 bin yıldan uzun süredir aktif olduğu belirtildi. Araştırma kapsamında 16 bin antik insan kalıntısı ve 6 binden fazla kişinin DNA'sı analiz edildi.

Bilim insanları, doğal seçilim tarafından desteklenen 479 genetik varyant belirledi. Kızıl saç, açık ten, çölyak hastalığına yatkınlıkla bağlantılı genler ve diyabet, kellik, romatoid artrit riskini azaltan varyantların yakın tarihte daha yaygın hale geldiği görüldü. Ayrıca, çölyak hastalığına yol açan bir mutasyonun 4 bin yıl önce ortaya çıktığı ve olumsuz etkilerine rağmen taşıyıcılarının hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu bulundu.

Araştırmacılar, kızıl saç ve açık tenin düşük güneş ışığı alan bölgelerde D vitamini sentezini artırarak avantaj sağladığını belirtti. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Ali Akbari, yeni teknikler sayesinde seçilimin biyolojiyi nasıl şekillendirdiğini gerçek zamanlı izleyebildiklerini söyledi. Bulgular Nature dergisinde yayınlandı.