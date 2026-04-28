Kızıl Saç Geni 10 Bin Yıldır Doğal Seçilimle Destekleniyor - Son Dakika
Kızıl Saç Geni 10 Bin Yıldır Doğal Seçilimle Destekleniyor

28.04.2026 07:40
Bilim insanları, kızıl saç ve açık ten genlerinin son 10 bin yıldır doğal seçilim tarafından desteklendiğini ve D vitamini sentezini artırarak evrimsel avantaj sağladığını buldu.

Bilim insanları, nadir görülen kızıl saç geninin son 10 bin yıldır var olduğunu ve doğal seçilim tarafından desteklendiğini keşfetti. Yeni çalışmada, Avrupa'daki kızıl saç geninin 10 bin yıldan uzun süredir aktif olduğu belirtildi. Araştırma kapsamında 16 bin antik insan kalıntısı ve 6 binden fazla kişinin DNA'sı analiz edildi.

Bilim insanları, doğal seçilim tarafından desteklenen 479 genetik varyant belirledi. Kızıl saç, açık ten, çölyak hastalığına yatkınlıkla bağlantılı genler ve diyabet, kellik, romatoid artrit riskini azaltan varyantların yakın tarihte daha yaygın hale geldiği görüldü. Ayrıca, çölyak hastalığına yol açan bir mutasyonun 4 bin yıl önce ortaya çıktığı ve olumsuz etkilerine rağmen taşıyıcılarının hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu bulundu.

Araştırmacılar, kızıl saç ve açık tenin düşük güneş ışığı alan bölgelerde D vitamini sentezini artırarak avantaj sağladığını belirtti. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Ali Akbari, yeni teknikler sayesinde seçilimin biyolojiyi nasıl şekillendirdiğini gerçek zamanlı izleyebildiklerini söyledi. Bulgular Nature dergisinde yayınlandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

D Vitamini, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıl Saç Geni 10 Bin Yıldır Doğal Seçilimle Destekleniyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:42
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
06:26
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
SON DAKİKA: Kızıl Saç Geni 10 Bin Yıldır Doğal Seçilimle Destekleniyor - Son Dakika
