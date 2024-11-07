Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Kilis'te bitkin halde bulunan kızıl şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesine bağlı Yeni Değirmen Köyü kırsalındaki çalışma sırasında, yol kenarında bitkin halde kızıl şahin buldu.
Koruma altına alınan kızıl şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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