Kızıl Şahin Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Kızıl Şahin Sağlığına Kavuştu

21.05.2026 16:07
Antalya'da tedavi edilen kızıl şahin, 1 aylık rehabilitasyonun ardından doğal yaşamına geri döndü.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, geçen aylarda güçsüz halde bulunan bir kızıl şahini tedavi ederek doğayla buluşturdu. Sağlığına kavuşan ve yeniden uçmaya hazır hale gelen kızıl şahin gökyüzüne kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi ederek doğal yaşamlarına kazandırmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce Muratpaşa ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından güçsüz halde bulunan kızıl şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde ağız bölgesinde enfeksiyon ve yaralar tespit edilen kızıl şahin, tedaviye alındı. Beslenemediği için güçsüz düştüğü ve uçamadığı belirlenen kızıl şahinin rehabilitasyon bölümünde 1 ay boyunca tedavisi yapıldı. Tedavi sürecinin ardından yeniden uçabilecek duruma gelen kızıl şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle birlikte doğaya salındı.

1 AYLIK TEDAVİ SÜRECİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, 22 Nisan'da tedaviye aldıkları kızıl şahinin bugün yeniden doğayla buluşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Veteriner hekim arkadaşlarımız kızıl şahinin muayenesini yaptıklarında ağız bölgesinde enfeksiyon ve yaralar olduğunu tespit etti. Bu nedenle beslenemediğini, güçsüz düştüğünü ve uçamadığını fark ettiler. 1 aylık tedavi sürecinde kendisini yeniden uçuşa hazırladık. Bugün de sağlığına kavuştuğu için yeniden doğaya kazandırdık" dedi.

Haber- Kamera: ANTALYA, -

Kaynak: DHA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

