Kızılağaç Kanyonu Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
31.05.2026 12:21
Muş'taki Kızılağaç Kanyonu, Kurban Bayramı'nda doğa severlerin uğrak noktası oldu.

Muş'ta doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılağaç Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki kanyon, dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan deresi ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve farklı illerden gelenler de kanyon boyunca uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yaptı, suyun içinde yürüyerek serinlemeye çalıştı.

Ziyaretçilerden Hacer Olcay, AA muhabirine, Isparta ve Diyarbakır'dan gelen misafirlerini Kızılağaç Kanyonu'na getirdiklerini söyledi.

Kentin gezilecek birçok tarihi ve doğal güzelliği olduğunu belirten Olcay, "Misafirlerimiz buraya hayran kaldı. Bayram tatilini değerlendirmek istedik. Piknik yaptık, halay çektik, semaverde çay içtik, patika yollarda yürüyüş yaptık. Güzel bir gün oldu. Bu doğal güzellikleri korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Bursa'dan gelen Mehmet Sait Toksun, Kurban Bayramı tatilini Muş'ta geçirdiklerini ifade etti.

Kentin doğasına ve havasına hayran kaldığını dile getiren Toksun, "Kızılağaç Kanyonu'nun güzel olduğunu duyup geldik. Gerçekten de söylendiği gibiydi. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler. Yaz aylarında daha çok rağbet görüyormuş, vatandaşlar daha fazla ilgi gösteriyormuş. Şu an debisi biraz yüksek. Güzel zaman geçirdik." ifadelerini kullandı.

Murat Akalın ise Kızılağaç Kanyonu'nu ilk kez gördüğünü belirterek, "Bayram tatilinin son gününde arkadaşlarımız ve ailemizle buraya geldik. Çok güzel bir yer. Ailece vakit geçirmek için çok ideal. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: AA

