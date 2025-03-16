Kızılay Bilecik Genel Kurulu Gerçekleşti

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda 1 yıldır başkanlığı yürüten Murat Ateş, görevi tek aday olan Şahin Kurt'a devretti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, mevcut yönetime bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Kızılay'ın faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ateş de bugüne kadar destek olan herkese teşekkür ederek, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Genel kurula AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile üyeler katıldı.