Çansera'dan Kızılay'a Renkli Kış Çiçekleri

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çansera tesislerinde üretilen kışlık çiçekler, kentin en yoğun noktalarından biri olan Kızılay'da toprakla buluşturuldu.

Kızılay bölgesinde, mevsim koşullarına uygun olarak tercih edilen lahana bitkileri ve menekşeler, cadde ve sokaklara kış aylarında canlılık kazandırdı. Dayanıklılığı ve az su ihtiyacıyla öne çıkan bitkiler, kent estetiğine katkı sunuyor. Çankaya Belediyesi ekipleri, Çansera'da yetiştirilen kışlık çiçekleri, Karanfil Sokak ve Selanik Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara dikti. Çalışmalar kapsamında Karanfil Sokak'ta 150 adet süs lahanası, Selanik Caddesi'nde ise 280 adet menekşe çiçeği toprakla buluştu.

Kışlık çiçek üretimini ve dikimini planlı ve koordineli bir şekilde sürdüren ekipler, peyzaj çalışmalarına süpürme ve kuru peyzaj bakımını da ekleyerek, Kızılay'ın daha düzenli, temiz ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.