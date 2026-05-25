Kızılay\'dan Gazze\'deki Çocuklara Bayramlık Kıyafet Yardımı

25.05.2026 12:40
Türk Kızılay, Gazze'de 1544 çocuğa bayramlık kıyafet ve psikososyal destek sağladı.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı dolayısıyla Gazze'de çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de 1544 çocuğa kıyafet ulaştırıldı.

Bayramlık dağıtımının ardından Türk Kızılay ekipleri, "Neşeli Çocuklar" projesi kapsamında yürüttüğü psikososyal destek faaliyetlerini sürdürdü.

Bu kapsamda çocuklarla bir araya gelen ekipler, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle onların bayram coşkusuna eşlik etti.

Öte yandan, Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
