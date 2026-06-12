Kızılay\'dan Gazzeli Çocuğa Destek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Filistin Özel Ödülü sahibi 12 yaşındaki Gazzeli Renad Attallah ile bir araya geldi.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, genel merkezdeki görüşme sırasında yaptığı açıklamada, 2024 yılında Gazze'ye çok yardım malzemesi göndermeye çalıştıklarını ancak yardım malzemelerinin birçoğunun içeriye giremediğini ya da gecikmeli olarak ulaştığını söyledi.

Renad Attallah'ın Türk Kızılay tarafından Gazze'ye gönderilen gıda kolilerinden biriyle çektiği videonun kendilerine ulaştığını ve bu sayede kendisini tanıdıklarını anlatan Yılmaz, "Senin bu videonu gördüğümüz zaman inanılmaz derecede mutlu olduk. Ben birçok Kızılaycının gözlerinin dolduğunu, duygulandığını biliyorum. Ben o zaman Rabbime bir dua ettim. Gazze'deki savaş bitsin, içeriye girelim, ben de Renad'ı bulayım ve kocam bir kucaklayım." diye konuştu.

Gazze'ye hala girilemediğini ve yardım malzemesi girişlerinde de sıkıntılar yaşandığını ifade eden Yılmaz, Renad'ı görmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Türkiye her zaman bizim yanımızda"

Gazze'de yıkıntılar arasında gönderilen yardım malzemeleriyle yemek videoları çeken Renad Attallah ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben bu videoyu ilk çekerken çok heyecanlıydım. Kamera arkasında ailem içinden ne çıkacağını bekliyordu. Her bir parça çıktığında ben orada bir umut besliyordum. Orada yokluktan bize bir şeyler geldi. Aynı zamanda çok mutlu olduk. Bir devlet var ve bizim yanımızda duruyor."

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'ın, gıda kolisinde yer alan yiyeceklerden en çok hangisini beğendiğini sorması üzerine Rehad, "Bulgurlu nohut" yanıtını verdi.

Yılmaz da bunun üzerine, "Bundan sonra bulgurlu nohudu daha çok göndereceğim." karşılığını verdi.

Renad'ın yemek tariflerini çok izlediğini ifade eden Yılmaz, "Yıkıntıların arasında, taşın üzerinde Renad çok güzel yemek pişiriyordu. Hayranlıkla izliyordum." dedi.

Ablasının sayesinde artık ikiz kardeşi ile birlikte Hollanda'da yaşayan Renad, annesi ve dört kardeşinin halen Gazze'de olduğunu, babasının ise savaştan önce hayatını kaybettiğini anlattı.

Türkiye'de aldığı ödül için teşekkürlerini ileten Atallah, "Öncelikle ödül için teşekkür etmek istiyorum. Benim için yeni bir umut. Yeni bir hayata fırsat verdi. Bu sayede de sesimi dünyaya duyurmuş oldum. Türkiye gibi bir devlet bizi destekliyor." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz da, Gazze'nin bugün bütün dünyanın gözleri önünde çok büyük bir mücadele verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"O mücadeleyi veren her bir Gazzeli bizim gözümüzde kahraman. Çünkü bu kadar yokluğa, zulme, açlığa rağmen hala yüzleri gülebiliyor hala mücadele edebiliyorlar. Ben inanıyorum ki bütün dünyaya da çok önemli bir ders öğretiyorlar. Biz, kesinlikle minnettar olunacak tarafta değiliz. Bütün dünya insanlığı adına söylüyorum, Gazze'ye yeteri kadar yardım edemiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama elimizden daha fazlası gelmesi lazım. Hala daha ben o bulgurlu nohutu hemen yarın çıkarıp Gazze'deki her bir çocuğa göndermek isterim. Bunu yapacak gücümüz de var ama o hala engelleme bugün içeriye malzemelerin girişini kısıtlıyor. Renad'ın verdiği mücadele çok anlamlı. Bu mücadeleyi sadece kendi adına vermiyor. Bu mücadeleyi orada kalan annesi, kardeşleri ve bütün arkadaşları adına veriyor."