Kızılay\'dan İhtiyaç Sahiplerine Yemek Yardımı

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara'daki Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı.

Türk Kızılay, 'Bu Ramazan'da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız' sloganıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu kapsamda Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için yemek pişirilmesi ve dağıtılması programına katıldı.

'BUNU 81 İLE YAYMAMIZ LAZIM

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin 43 ayrı noktasında 'Kızılay Aşevleri' olduğunu belirterek, "Bu aşevleri sadece ramazan ayında değil; 365 gün, bilhassa evinde tek başına yaşayan ve yemek pişirecek durumu olmayan yaşlı ve engellilerimizin evlerine her gün yemek paylaşımı yapıyorlar. '81 ile 81 aşevi' projemizi çokça konuştuk. Bunu 81 ile yaymamız lazım" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL GİDİYOR'

Bu bağış projesini ikiye ayırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Bunlardan bir tanesi; bir hayırseverimizin ya da birkaç hayırseverimizin annesinin, babasının adına, kendi adına yaptırdığı ve sahiplendiği altyapı projeleri oluyor. Bir de 'aşevi destek' diye bağış kanalı olarak açtığımız ikinci bir kanalımız var. İkisinde de çalışmalar çok güzel gidiyor. Bu projeyi başlattıktan sonra 100 bine yaklaşan tekil bağışçı, SMS'leri ile bize destek oldu. 58 bağışçımız, 'Ben aşevi yapmak istiyorum' diye ulaştı. Bu sene 22 tane aşevini bu anlamda tamamlamayı hedefliyoruz. 2 senenin içinde 81 ilde var olalım istiyoruz" dedi.