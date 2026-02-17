Kızılay'dan Mardin'deki Çocuklara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızılay'dan Mardin'deki Çocuklara Destek

Kızılay\'dan Mardin\'deki Çocuklara Destek
17.02.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Kızılay, hastanede tedavi gören çocuklara 1000 parça kıyafet yardımı yaptı.

Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince hastanede tedavisi süren çocuklara kıyafet desteği sunuldu.

Türk Kızılay Şubesinden yapılan açıklamada, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk servisinde tedavi gören çocuklara destek için 1000 parça kıyafetin yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, Kızılay olarak ailelerin ve çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk Kızılay'ın 81 ildeki şube ve temsilcilikleri aracılığıyla insani yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü aktaran Arı, Mardin'de gerçekleştirilen yardımların büyük bölümünün Kızılay Genel Merkezinin destekleriyle ulaştırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Kızılay, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Mardin'deki Çocuklara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:48:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Mardin'deki Çocuklara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.