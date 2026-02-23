Kızılay\'dan Ramazan Yardımı

Türk Kızılay Çermik Temsilciliği, ramazan ayı dolasıyla ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunacak.
Temsilcilikten yapılan açıklamada, Türk Kızılay Çermik Temsilcisi Ramazan Akkılıç'ın koordinesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 aileye gıda yardımında bulunacağı belirtildi.
Açıklamada, yardımların ramazan ayı içerisinde vatandaşlara ulaştırılacağı ifade edildi.
