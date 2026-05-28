Türk Kızılay, Sudan\'da 2 bin 100 hisse kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 100 hisse kurban etini ulaştırdı.

Türk Kızılay, 2026 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında başkent Hartum'da 300 büyükbaş hayvan kesti.

Kesilen büyükbaş hayvan karşılığında 2 bin 100 kurban eti hissesi, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelince 1150 hisse yurt dışı kurban bağışının 126'sı da Sudan'da kesildi.

Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza ve Sudan Kızılayı yetkilileri kesimhaneyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hamza, Sudan'a yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Kızılayına ve diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu da Türk Kızılayın kurbanın bereketini 3 kıtada, 30 ülkede ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırdığını söyledi.

Sudan'ın zor bir dönemden geçtiğini ve bölge halkının toparlanma aşamasında olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı olarak 1998'den beri insani yardım faaliyetleri kapsamında Sudanlıların yanındayız. Bu dönemde de onların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla bağışçılarımızın desteğiyle 300 büyükbaş kurban kesimini gerçekleştirdik. Sudan Kızılayı ile 2 bin 100 kurban eti hissesini 4 bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Türk Kızılayı olarak Sudanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yardım alan Haccac Sadallah da Türk Kızılayın uzun zamandır bölgede yardımlarının devam ettiğini aktararak, Türkiye'ye ve Kızılay'a şükranlarını sundu.