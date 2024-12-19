Kızılay Güvenpark'taki Elektronik Reklam Panosuna İzin İtirazı - Son Dakika
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Kızılay Güvenpark'taki Elektronik Reklam Panosuna İzin İtirazı

Kızılay Güvenpark\'taki Elektronik Reklam Panosuna İzin İtirazı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosuyla ilgili inceleme başlattı. Panonun '1'inci Derece Doğal Sit Alanı' içerisinde olduğu ve izinsiz yapıldığı iddia ediliyor.

19.12.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Panonun, '1'inci Derece Doğal Sit Alanı' içinde yapıldığı belirlendi.

ABB, Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi. Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

Durumla ilgili Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından, Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun toplanacağı öğrenildi. ABB, bakanlığın incelemesi ile ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızılay Güvenpark'taki Elektronik Reklam Panosuna İzin İtirazı - Son Dakika

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