Kızılay'ın 'Anne Eli' İftarları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay'ın 'Anne Eli' İftarları

06.03.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay kadın gönüllüleri, üniversite öğrencilerine 'Anne Eli' iftarlarıyla ev sıcaklığı sunuyor.

Türk Kızılay kadın gönüllüleri, üniversite eğitimi için ailelerinden uzakta yaşayan öğrencileri "Anne Eli" iftarlarında misafir ediyor.

Anne Eli iftarları, ramazan boyunca üniversite öğrencilerine aile sıcaklığını ve özledikleri ev yemeklerini tatmaları için vesile oluyor.

AA muhabirinin Türk Kızılaydan edindiği bilgiye göre, program kapsamında şu ana kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Antalya, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa dahil 34 ilde toplam 62 iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programlarında 3 bin 850 üniversite öğrencisi ağırlandı. Ramazan sonuna kadar ülke genelinde 100'den fazla "Anne Eli" iftar programının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"Anne Eli" iftarları, Kızılay Kadın gönüllülerinin evleri, Kızılay il ve ilçe şube merkezleri ya da Kızılay gönüllü merkezlerinde düzenleniyor. İftar için çoğunlukla ev yapımı ve yöresel yemekler yapılıyor, gençlere yöresel yemeklerin tanıtıldığı ve birlikte hazırlandığı uygulamalı etkinlikler de gerçekleştiriliyor."

İftarlara katılan öğrenciler, gönüllü annelerin hazırladığı yemeklerin kendilerini evde hissetmelerini sağladığını ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Kızılay Kadın gönüllülerinin katkılarıyla yürütülen "Anne Eli" iftar programlarının, gönüllülüğün, dayanışmanın, aile sıcaklığının ramazan sofralarında buluştuğu gönüllü sosyal dayanışma modeli olarak ramazan boyunca ülke genelinde devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'ın 'Anne Eli' İftarları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

11:44
Real Madrid’de Mbappe krizi Yönetim çıldırdı
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:47
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılay'ın 'Anne Eli' İftarları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.