EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.
EGO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:
"Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir."
Son Dakika › Güncel › Kızılay-Koru Metro Hattı Seferleri Arıza Nedeniyle Durdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?