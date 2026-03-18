Kızılay Sudan'da Ramazan Yardımları

18.03.2026 16:53
Türk Kızılay, Sudan'da 15 bin gıda kolisi dağıttı, 40 bin kişiye iftar verdi ve yardımları sürdürecek.

PORT Türk Kızılay, ramazanda Sudan'ın 10 farklı eyaletinde 15 bin gıda kolisi dağıttı, 40 bin kişiye iftar verdi.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazandaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, "Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanlığı olarak 2026 Ramazan Programı kapsamında Sudan genelinde yürüttüğümüz insani yardım faaliyetlerini başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Faaliyetlerin Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirten Dervişoğlu, ülkenin 10 farklı eyaletinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını kaydetti.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Programımız ilk planlandığında 7 bin 500 gıda kolisi ve 20 bin kişilik iftar hedefiyle yola çıkmıştık. Ancak sahadaki ekibimizin özverili çalışmaları, operasyon sürecindeki yoğun gayret ve bağışçılarımızın güçlü desteği sayesinde bu rakamları iki katına çıkararak 15 bin gıda kolisi, 40 bin kişilik iftar programı ve 2 bin 800 çocuğumuza bayramlık kıyafet ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık."

Bu süreçte, sahadaki tüm faaliyetlerine güçlü destek veren Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'a özellikle teşekkür eden Dervişoğlu, "Kendilerinin yakın ilgisi, samimi desteği ve sahaya verdiği kıymet, yürüttüğümüz çalışmaların daha etkin ve güçlü şekilde ilerlemesine önemli katkı sağlamıştır." dedi.

Dervişoğlu, zorlu saha koşullarına rağmen ekiplerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını ve sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti.

"Bu faaliyetlerin en büyük sahibi Türk halkı ve bağışçılarımızdır. Onların emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın onurunu yaşadık." değerlendirmesinde bulunan Dervişoğlu, Türk Kızılay olarak Sudan halkına yönelik insani yardım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti."

Kaynak: AA

