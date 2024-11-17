Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda Y.U, O.S. ve S.Y. gözaltına alındı.
Zanlıların farklı noktalarda bulundurduğu 4 kilo esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan Y.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir, ilçelerinde uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kızılcahamam'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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