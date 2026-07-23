Kızıldeniz'de Suudi Gemisine Saldırı

Suudi Arabistan Taşımacılık Genel Kurumundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de bir Suudi Arabistan şirketine ait geminin hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre yetkili bir kaynak, Suudi bir şirkete ait "ENCELIA" isimli geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi.

Saldırı sonucu geminin baş kısmında yangın çıktığını aktaran kaynak, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak ayrıca, ilgili makamların geminin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak, deniz çevresini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı.

Söz konusu saldırıların, ticari gemilerin ve mürettebatının güvenliğini garanti altına alan uluslararası hukuk ve teamüllerin ihlali olduğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Ensarullah'ın Askeri Sözcüsü Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.