Kızılhaç'tan Suriye'ye Uzun Vadeli Destek Çağrısı

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden inşası için uluslararası topluma "uzun vadeli destek" çağrısında bulundu.

Egger, 3 günlük Suriye ziyaretinin ardından, ülkedeki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suriye halkının yaşadığı 13 yıllık iç savaşın yaralarının çok derin olduğuna dikkati çeken Egger, ülkedeki istikrarın sağlanmasının kritik önem taşıdığını ve bunun için uluslararası insancıl hukukun desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Egger, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin, insanların evlerine dönmeleri için kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak açısından da önemli olduğunu belirtti.

Sednaya Hapishanesi ve Suriye'deki diğer gözaltı merkezlerinden gelen görüntülerin ürkütücü olduğuna işaret eden Egger, "Suriye'deki kayıplar sadece sayılardan ibaret değil, onlar birilerinin sevdikleri. (Kayıplar hakkında) Sevdiklerine cevaplar bulmak karmaşık ve kolektif çaba gerektirecek. Ancak, iyileşme ve uzlaşma için bu çaba elzem." değerlendirmesinde bulundu.

Egger, çok fazla insani yardıma ihtiyaç duyan Halep ve İdlib şehirlerini ziyaret ettiğini kaydederek, ICRC'nin bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için çaba göstereceğinin altını çizdi.

"Uluslararası topluma, Suriye'nin toparlanıp yeniden inşa edilebilmesi için uzun vadeli destek sağlamaya çağırısında bulunuyorum." ifadelerini kullanan Egger, ICRC'nin 1967'den beri Suriye'de silahlı çatışmalardan etkilenen insanlara destek olmak için çalıştığını hatırlattı.

Egger, Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye gideceğini bildirdi.