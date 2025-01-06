Kızılhaç'tan Suriye'ye Uzun Vadeli Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılhaç'tan Suriye'ye Uzun Vadeli Destek Çağrısı

ICRC Başkanı Egger, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası destek istemekte.

06.01.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden inşası için uluslararası topluma "uzun vadeli destek" çağrısında bulundu.

Egger, 3 günlük Suriye ziyaretinin ardından, ülkedeki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suriye halkının yaşadığı 13 yıllık iç savaşın yaralarının çok derin olduğuna dikkati çeken Egger, ülkedeki istikrarın sağlanmasının kritik önem taşıdığını ve bunun için uluslararası insancıl hukukun desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Egger, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin, insanların evlerine dönmeleri için kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak açısından da önemli olduğunu belirtti.

Sednaya Hapishanesi ve Suriye'deki diğer gözaltı merkezlerinden gelen görüntülerin ürkütücü olduğuna işaret eden Egger, "Suriye'deki kayıplar sadece sayılardan ibaret değil, onlar birilerinin sevdikleri. (Kayıplar hakkında) Sevdiklerine cevaplar bulmak karmaşık ve kolektif çaba gerektirecek. Ancak, iyileşme ve uzlaşma için bu çaba elzem." değerlendirmesinde bulundu.

Egger, çok fazla insani yardıma ihtiyaç duyan Halep ve İdlib şehirlerini ziyaret ettiğini kaydederek, ICRC'nin bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için çaba göstereceğinin altını çizdi.

"Uluslararası topluma, Suriye'nin toparlanıp yeniden inşa edilebilmesi için uzun vadeli destek sağlamaya çağırısında bulunuyorum." ifadelerini kullanan Egger, ICRC'nin 1967'den beri Suriye'de silahlı çatışmalardan etkilenen insanlara destek olmak için çalıştığını hatırlattı.

Egger, Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye gideceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılhaç'tan Suriye'ye Uzun Vadeli Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
16:22 Trump, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor
10:41 MİT, PKKKCK’nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi MİT, PKK/KCK'nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi
09:43 Sigaraya okkalı zam En ucuzu 81 lira oldu Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 19:19:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılhaç'tan Suriye'ye Uzun Vadeli Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.