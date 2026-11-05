Kızılhaç Yemen'in Taiz kentindeki sağlık kuruluşlarına 4 kamyon tıbbi yardım gönderdi - Son Dakika
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Kızılhaç Yemen'in Taiz kentindeki sağlık kuruluşlarına 4 kamyon tıbbi yardım gönderdi

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Kızılhaç Yemen'in Taiz vilayetindeki sağlık kuruluşlarına cerrahi kitler ve acil tıbbi malzeme içeren 4 kamyon yardım teslim etti. ICRC Yemen Delegasyon Başkanı Cipolla, zamanında tıbbi bakıma erişimin ağır yaralılar ve kritik hastalar için ölüm kalım meselesi olduğunu belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetindeki sağlık kuruluşlarına 4 kamyon tıbbi malzeme teslim etti.

Kızılhaç'tan yapılan yazılı açıklamada, Taiz'deki hastanelerin tıbbi bakım sağlama çabalarını desteklemek amacıyla 4 kamyon tıbbi yardım gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, sevkiyatın, devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere cerrahi kitler ve acil tıbbi malzemeler içerdiği aktarıldı.

Taiz'deki sağlık tesislerinin, devam eden çatışmalar ve etkilenen bölgelere erişim güçlüğü nedeniyle büyük bir baskıyla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, çatışmalardan etkilenen bölgelere insani yardım ulaştırılmasını engelleyen zorluklara rağmen Komitenin son haftalarda Taiz ve çevresindeki birden fazla hastane ve sağlık merkezine acil tıbbi malzeme sağladığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Yemen Delegasyon Başkanı Christine Cipolla, zamanında tıbbi bakıma erişimin, ağır yaralılar ve kritik durumdaki hastalar için bir ölüm kalım meselesi olduğunu belirtti.

Cipolla, ihtiyaç duyan herkesin ayrım gözetilmeksizin sağlık hizmetine erişebilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Çatışmanın taraflarına insani yardımların güvenli ve sürekli erişiminin kolaylaştırılması çağrısında bulunan Cipolla, sağlık tesislerinin, yaralıların ve hastaların korunması ile sağlık personelinin görevlerini sürdürmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Malzeme eksikliği

Öte yandan Taiz Sağlık Ofisi Medya Sorumlusu Teysir es-Samei, daha önce yaptığı açıklamada, vilayetteki hastane ve sağlık tesislerinin çalışması için gerekli yakıtın yetersizliği nedeniyle hizmetlerinin durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Samii, artan sağlık ihtiyaçları karşısında tıbbi malzeme ve ilaç konusunda büyük bir eksiklik yaşandığını kaydetmişti.

Mevcut imkanların gerilemeye devam etmesiyle sağlık personelinin son derece zor şartlar altında çalıştığını belirten Samii, bu durumun hastalara sunulan hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

Askeri tırmanış

Yemen'de hükümet güçleri ile Husi grubu arasında temmuz ayından bu yana özellikle Taiz ve Lahic vilayetlerinde (güneybatı) askeri tırmanış yeniden başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, tırmanış sonucunda binlerce kişi öldü ve yaralandı.

Söz konusu gerilim, Yemen'de Nisan 2022'den bu yana gözlemlenen göreceli sakinliği sona erdirirken, çatışmaların ve yerinden edilmelerin devam etmesi nedeniyle insani krizi ve halkın çektiği acıları derinleştirdi.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve birkaç vilayeti ele geçirmesinin ardından, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla Mart 2015'te müdahale etmesinden bu yana savaşa sahne oluyor.

Kaynak: AA
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