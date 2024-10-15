Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'na Davet ve Kadın Çiftçiler Günü Kutlaması

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret ederek, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Başkan Ataç, tüm kent halkını 27 Ekim'de Kızılinler Mahallesi'nde düzenlenecek Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'na davet etti.

Başkan Ataç, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret etti. Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kırsal mahalle sakini kadın üreticiler ile bir araya gelen Başkan Ataç, kadınları üretime verdikleri katkılardan dolayı kutlayarak plaket takdim etti.

Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'na davet

Buluşmada Başkan Ataç ve üretici kadınlar, 27 Ekim 2024 tarihinde Kızılinler Mahallesi'nde düzenlenecek Kızılinler Bal Kabağı Panayırı için de tüm kent halkına davette bulundu. Başkan Ataç burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlarımız, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri halkımıza sunuyor. Bu yıl Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'nı ikinci kez düzenliyoruz. İlki çok güzel geçti, hepimiz çok memnun kaldık. Bu yıl da ikincisi 27 Ekim tarihinde olacak. Bal kabağı uzun yıllardır Kızılinler'in çok önemli bir ürünü, ayrıca ata tohumundan yetişiyor. Yabancılar bal kabağını o kadar geniş bir alanda, çorbasından tatlısına, yemeğine kadar değerlendiriyorlar. Bizler de yapalım, bal kabağımızı iyi şekilde değerlendirelim istiyoruz. Bu ürünlerde çok büyük bir emek var. Eskişehirli dostlarımızı bu güzel panayıra bekliyorum. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçileri Günü'nü kutluyor, çiftçilerimizin yüzü her zaman gülsün diyorum."

Üretici kadınlar adına konuşan Sevinç Serhan ve Emine Ünlüer de Eskişehirlileri panayıra davet ederek, destekleri için Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Panayır dolu dolu geçecek

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kızılinler Bal Kabağı Panayırı, 27 Ekim Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında Kızılinler Davet Salonunda düzenlenecek. Etkinlik kapsamında halk oyunları gösterisi, yöresel ürün satış stantları, sürpriz ikramlar ve söyleşiler katılımcılar ile buluşacak. Panayır alanına ulaşım için Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünden 10.45'te ücretsiz servis imkanı sunulacak.